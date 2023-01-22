Мир 22 января 2023, 08:16 Украинские военные начали переброску западной бронетехники под Сватово Марочко сообщил о переброске ВСУ большого количества западной бронетехники под Сватово РИА «Новости»

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Украинские военные начали перебрасывать большое количество западную бронетехнику под Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск», — уточнил он.

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После этого, вооружение разгружают на сортировочной станции и отправляют в направлении Сватово.

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Несколькими днями ранее Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“» сообщил, что ВСУ попытались провести наступление в районах Кременной и Сватово.

По информации канала, украинские боевики попробовали прорвать линию обороны рядом с поселком Новоселовское в Сватовском районе. Но безуспешно. По ним открыли огонь из тяжелых огнеметных систем, реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц.