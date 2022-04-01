Украинские военные лишились шести складов с боеприпасами и горючим

Российские военные высокоточным оружием уничтожили шесть военных объектов Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ лишились одного склада горюче-смазочных материалов и пяти складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове и Великой Новоселке.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и восемь украинских беспилотников в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь, Новомихайловское, в том числе один Bayraktar TB2 в районе Ваховки.

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что 1 апреля российские военные откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточной остановкой в Бердянске. Это сделают по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину.