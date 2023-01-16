Мир 16 января 2023, 20:11 Украинские военные лишились питания на 54 млн долларов Бюро расследований Украины сообщило о раскрытии масштабной кражи продуктов для ВСУ

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Заключившая контракты на поставку продуктов питания для украинской армии группа предпринимателей украла и продала на сторону товаров на общую сумму более двух миллионов гривен (около 54,6 миллиона долларов). Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники действовали в Днепропетровской области. Одно из частных предприятий заключило контракты на поставку продуктов более чем в 40 воинских частей. Но поставляемые объемы оказались намного меньше прописанных в официальных документах. Остаток продукции владельцы фирмы перепродавали через цепь посредников.

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Силовики провели более 70 обысков в ходе которых изъяли 30 тысяч банок тушенки, готовых к реализации, а также четыре миллиона гривен в разной валюте. Изъятые продукты передали военным, а для возмещения нанесенного ущерба у группировки забрали автомобили, на которых перевозили похищенные товары.

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Одному из представителей фирмы предъявили обвинение в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением. Максимальный срок наказания по этой статье составляет восемь лет лишения свободы.