Мир 07 февраля 2023, 07:03 Украинские военные из мести расстреляли в Угледаре своих сослуживцев-поляков Советник главы ДНР Гагин: ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наемников

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Радиоперехваты переговоров показали, что украинские военные начали конфликтовать с польскими наемниками. В Угледаре бойцы Вооруженных сил Украины расстреляли целую группу иностранных солдат, рассказал ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки», — сказал он.

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Расправу устроили в ночь с 5 на 6 февраля. Ян Гагин рассказал, что судя по радиоперехватам, показаниям военнопленных и другим разведданным, конфликты между украинцами солдатами и иностранными наемниками в ВСУ стали происходить все чаще. Сами бойцы на допросах указали разные причины, в том числе месть за попытку Польши воспользоваться ситуацией и прибрать к рукам западные регионы Украины.

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Служба внешней разведки России в апреле прошлого года рассказала о плане высшего политического и военного польского руководства взять под контроль часть Львовской, Ивано-Франковской и почти всю Тернопольскую области. Такие переговоры вели с США и, по данным местных СМИ, правительству Польши пообещали отдать часть Украины в обмен на погашение долгов за поставки оружия.