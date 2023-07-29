29 июля 2023, 04:43
Украинские военные использовали северокорейские снаряды, произведенные в 1980-1990-х годах
FT: ВСУ использовали снаряды из Северной Кореи и назвали их надежность низкой
Украинские войска использовали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые произвели в Северной Корее. Об этом сообщила газета Financial Times.
Корреспонденты издания показали эти боеприпасы в одном из украинских артиллерийских подразделений. В материале отметили, что присутствие северокорейских снарядов также зафиксировали на снимках, снятых в июне на позициях ВСУ в Запорожской области.
Реклама
Как отметили артиллеристы украинской армии, боеприпасы изготовили в КНДР в 1980-1990-х годах. Они отличаются плохой надежностью, поэтому боевики не любят использовать их. Несмотря на это, войска ВСУ нуждаются в любых снарядах. Эти ракеты Украине передала «дружественная страна», которая якобы перехватила поставку с грузом северокорейских боеприпасов.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия разваливается под напором российских войск. По его словам, больницы на Украине уже переполнены, ВСУ понесли огромные потери.
Северная Корея
ВСУ
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама