Мир 29 июля 2023, 04:43 Украинские военные использовали северокорейские снаряды, произведенные в 1980-1990-х годах FT: ВСУ использовали снаряды из Северной Кореи и назвали их надежность низкой Freepik

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Украинские войска использовали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которые произвели в Северной Корее. Об этом сообщила газета Financial Times.

Корреспонденты издания показали эти боеприпасы в одном из украинских артиллерийских подразделений. В материале отметили, что присутствие северокорейских снарядов также зафиксировали на снимках, снятых в июне на позициях ВСУ в Запорожской области.

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Как отметили артиллеристы украинской армии, боеприпасы изготовили в КНДР в 1980-1990-х годах. Они отличаются плохой надежностью, поэтому боевики не любят использовать их. Несмотря на это, войска ВСУ нуждаются в любых снарядах. Эти ракеты Украине передала «дружественная страна», которая якобы перехватила поставку с грузом северокорейских боеприпасов.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия разваливается под напором российских войск. По его словам, больницы на Украине уже переполнены, ВСУ понесли огромные потери.