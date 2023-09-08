Мир 08 сентября 2023, 04:04 Украинские военные думали над тем, как «убрать» Зеленского Полковник Макгрегор: боевики ВСУ говорят о том, чтобы «убрать» Зеленского Flickr

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В рядах ВСУ идут разговоры о свержении украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter).

«На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — заявил он.

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По словам эксперта, украинская армия лишилась уже 400 тысяч бойцов. Он призвал руководство киевского режима заключить мирное соглашение с российской стороной.

Еще 3 сентября Дуглас Макгрегор написал в соцсети X, что сейчас наступило самое подходящее время для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он призвал американского президента Джо Байдена повлиять на украинские власти, потому что «именно Вашингтону» необходимо выйти «из многочисленных катастроф». Полковник отметил, что затянувшийся конфликт разрушает Украину.