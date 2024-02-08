Мир 08 февраля 2024, 22:17 Украинские военные давно невзлюбили нового главкома ВСУ Washington Post: военные ВСУ особенно не любят нового главкома Сырского РИА «Новости»

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Украинские военные особенно плохо относятся к новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Об этом сообщили в американской газете Washington Post.

«Но среди рядовых солдат Сырского особенно не любят: многие считают его командиром советского образца», — заявили журналисты.

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Ранее стало известно, что украинский глава Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского на пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного. По словам президента страны, 2024 год может стать для Украины более успешным лишь при условии эффективных изменений в основе обороны.

Зеленский поблагодарил бывшего главкома за «каждую победу» и предложил ему остаться в команде украинского государства.

До этого президент Украины встретился с Залужным для обсуждения обновления руководства ВСУ. Также украинский лидер посовещался с ним о потенциальных претендентах на должность главкома.