Украинские военные отказались совершать провокации в Донбассе

Украинские военные стали отказываться выполнять приказы своих командиров в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«В подразделениях оперативно-тактической группировки [ВС Украины] „Север“ отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР», — привело РИА «Новости» слова Осадчего.

Официальный представитель добавил, что 19 марта бойцы украинской 80-й бригады не согласились заниматься оборудованием позиций в городе Счастье. Военнослужащие побоялись, что могут подорваться на установленных ранее минах.

«Командир [14-й бригады ВС Украины Сергей] Войченко лично прибыл на позиции первого батальона с целью проведения разбирательства и замены личного состава», — заявил Осадчий.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Киев не принял предложения России по перемирию в Донбассе. Условия для переговоров озвучил глава администрации президента России Дмитрий Козак. По словам, главы офиса президента Украины Андрея Ермака, страна «ни при каких условиях не может согласиться на предложения».