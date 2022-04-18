Украинские военнопленные рассказали о потере Украиной Херсона

Украинские военнопленные рассказали, что в первый день российской спецоперации, 24 февраля, командование не ставило им никакой конкретной задачи в Херсоне, а их колонны были разбиты утром того же дня. Видеозапись показаний военнопленных показало РИА «Новости».

Двое украинских контрактников и один срочник рассказали о произошедшем в больнице города Алешки Херсонской области. Они получили ранения и сейчас проходят интенсивный курс терапии под присмотром российских военных медиков. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. После выздоровления военнопленных намерены включить в списки для обмена пленными.

Украинский контрактник рассказал, что получил ранение 24 февраля, на утро следующего дня его уже привезли в больницу.

«Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», — рассказал военнопленный.

Второй мужчина, который представился водителем ГАЗ-66, рассказал, что утром 24 февраля его подразделению, которое базировалось у села Мирное на полпути между Херсоном и российско-украинской границей, поступила команда выдвинуться к городу, никаких других задач перед военными не ставили.

Украинские военнопленные отметили, что при задержании российские военные относились к ним хорошо, также к ним отнеслись и в больнице.

«Обращались отлично. Без всяких угроз, без презрения», — сказал один из военнопленных.

Другой контрактник рассказал, что его семья в курсе, что с ним все в порядке.

На территории «Азовстали» в составе группировки украинских боевиков сейчас окружены до 400 иностранных наемников. Среди них есть граждане европейских стран, а также Канады, сообщили в Минобороны РФ.