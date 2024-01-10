Мир 10 января 2024, 19:36 Украинские военкомы начали массовые облавы на мужчин в Запорожье Рогов заявил о массовых облавах украинских военкомов на мужчин в Запорожье Unsplash

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В городе Запорожье, который временно контролирует Украина, проводятся массовые облавы на мужчин для мобилизации. Об этом РИА «Новости» рассказал лидер запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, облавы происходят на улицах и даже в маршрутках, чтобы «на убой» можно было отправить новых бойцов. Рогов отметил, что для этого в Запорожье доставили военкомов, которых сопровождают боевики из западных регионов Украины.

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В конце декабря президент страны Владимир Зеленский заявил, что Генштаб попросил его мобилизовать еще полмиллиона человек. Чтобы избежать призыва, украинцы стали часто разводиться с женами и брать опеку над детьми. Они рассчитывают на лазейку в законе, которая дает военнообязанным отсрочку, если с ними живут их несовершеннолетние дети.