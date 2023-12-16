Мир 16 декабря 2023, 00:27 Украинские военкомы начали искать потенциальных бойцов ВСУ в ресторанах Военкомы на Украине начали прочесывать рестораны в поисках потенциальных солдат Pxhere

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Военные комиссары в нескольких регионах Украины начали прочесывать рестораны в поисках потенциальных бойцов ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Военкомы решили воспользоваться случаем, и стали искать годных к мобилизации в местах общественного питания. В Киеве провели рейд в дорогом ресторане. В этом военкомам помогли сотрудники украинских спецслужб.

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В Одессе и Кривом Роге рядовые военные комиссары обошлись простыми кафе и клубами. По данным Telegram-канала, насильственное вручение повесток уже распугало спортсменов, и теперь военкомы взялись за гурманов.

Ранее стало известно, что одесские комиссары проводят рейды по спортивным клубам, выискивая кадры для пополнения ВСУ. Нехватка солдат на поле боя заставляет военкомов ловить даже 15-летних подростков.

Истории о вручении повесток на Украине в самых неожиданных местах появляются регулярно. Ранее военкомы сорвали работу оздоровительного комплекса в Закарпатской области.