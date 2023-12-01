Мир 01 декабря 2023, 02:22 Украинские водители пожаловались на польских «пиратов» País: украинские водители назвали польских протестующих террористами и пиратами РИА «Новости»

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Украинские водители выразили недовольство акцией польских перевозчиков и фермеров, которые перекрыли границу. Поляков назвали пиратами, об этом написало издание El País.

«Эти люди (участники протеста — прим. ред.) — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы», — пожаловался один из украинских водителей.

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Собеседник издания рассказал, что ему пришлось простоять на границе семь дней без возможности помыться и сходить в туалет.

К акции протеста польских водителей возле украинской границы присоединился Союз словацких автомобильных перевозчиков. Дальнобойщики раскритиковали Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний.