Украинские власти конфисковали в порту Одессы соки на 100 тысяч евро. Груз принадлежал Молдавии

Власти Одессы конфисковали в порту города контейнеры с соком на 100 тысяч евро. Этот груз молдавская компания Orhei-vit по договору отправила в Китай, сообщил ТАСС.

О конфискации сока заявил директор компании Симон Мудря. По его словам, партию товара изъяли не только у Orhei-vit.

«Решением Министерства обороны Украины конфискованы мучные изделия, крупы, которые отправили в Донецкую область», — добавил он в комментарии телеканалу TVR Moldova.

Юристы молдавской компании уже подали документы для разбирательства. Мудря подчеркнул, что покупатель уже оплатил конфискованные соки. Теперь во избежание таких случаев, по его словам, транзит продукции перенаправят в порт Констанца в Румынии.