Украинские власти запретили ввоз пшеницы и бумаги из России

Через 10 дней на Украину нельзя будет ввозить пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства и бумагу из России. Соответствующее постановление опубликовал сайт правительства.

Это далеко не весь список запрещенки. Всего в нем 25 товаров. В перечень попали ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из легированных сталей, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, железнодорожные оси, колеса и их части.

Власти Украины начали накладывать запреты на ввоз товаров из России с 2016 года. С тех пор основной список постоянно расширяют.

В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский расширил список санкций против российских компаний и государственных учреждений. В него добавили Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет имени Ломоносова. Ограничения коснулись Русского географического общества, института археологии РАН, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Института истории материальной культуры РАН и Института востоковедения РАН.