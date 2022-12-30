Мир 30 декабря 2022, 11:43 Украинские власти заявили о пропавших без вести 15 тысячах человек Уполномоченная президента Зеленского по правам военных: 15 тысяч человек пропали без вести Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пропавшими без вести на Украине считаются 15 тысяч человек, часть из них — мирные жители. Об этом заявила уполномоченная украинского президента Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав военных Алена Вербицкая, сообщило агентство Bloomberg.

Она отметила несоответствие между числом пропавших без вести и тех, кто находится в плену.

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«Мы не знаем, что с ними произошло», — сказала Вербицкая.

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Уполномоченная при президенте Украины также пожаловалось на то, что украинской стороне плохо удается взаимодействовать с Россией по вопросу военнопленных.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустила 30 ноября релиз, где сообщалось о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ. Однако позже абзац о раненых и погибших полностью удалили из официального заявления представительницы ЕК. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о 10-13 тысячах погибших украинцев с февраля 2022 года. Об этом написало РИА «Новости».