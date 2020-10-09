facebook_pixel
    09 октября 2020, 21:51

    Украинские власти захотели построить «Киев-Сити»

    Артур Блянихов

    Лидер Незалежной Владимир Зеленский во время встречи с мэром Лондона и представителями Лондонской биржи признался, что украинские власти хотели бы построить «Киев-Сити». Об этом сообщило ИА RNS.

    «Мы хотели бы построить „Киев-Сити“ — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить», — поделился планами Зеленский.

    По его словам, в этом начинании для Украины были бы чрезвычайно полезными помощь, экспертиза и опыт лондонского Сити.