Украинские власти захотели построить «Киев-Сити»
Лидер Незалежной Владимир Зеленский во время встречи с мэром Лондона и представителями Лондонской биржи признался, что украинские власти хотели бы построить «Киев-Сити». Об этом сообщило ИА RNS.
«Мы хотели бы построить „Киев-Сити“ — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить», — поделился планами Зеленский.
По его словам, в этом начинании для Украины были бы чрезвычайно полезными помощь, экспертиза и опыт лондонского Сити.