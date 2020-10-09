Украинские власти захотели построить «Киев-Сити»

«Мы хотели бы построить „Киев-Сити“ — живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить», — поделился планами Зеленский.

По его словам, в этом начинании для Украины были бы чрезвычайно полезными помощь, экспертиза и опыт лондонского Сити.