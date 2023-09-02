Мир 02 сентября 2023, 00:55 Украинские власти захотели получить гарантии безопасности от 51 страны Подоляк: Украина надеется получить гарантии безопасности от 51 страны офис президента Украины

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Украина надеется, что гарантами ее безопасности станет 51 страна. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«К 28 странам, которые присоединились к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся и все остальные, которые входят в проукраинскую коалицию. Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — заявил Подоляк.

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Политик уточнил, что в настоящее время переговоры о гарантиях безопасности идут с США, Великобританией и Францией.

Ранее чешский журналист Ян Махачек написал, что Украине придется отказаться от четырех регионов ради урегулирования конфликта и получения гарантий безопасности США.

В конце августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что любые гарантии безопасности для Украины нежизнеспособны без учета интересов и позиции России.

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