Мир 28 ноября 2023, 15:02 Украинские власти захотели «переименовать» населенные пункты в Крыму Минреинтеграции Украины сообщило о планах переименовать населенные пункты Крыма Unsplash

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На Украине захотели «переименовать» населенные пункты Крыма. Им планируют дать названия на крымскотатарском языке, сообщили в пресс-службе Минреинтеграции страны.

Этот вопрос обсудили на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка.

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«Подготовка этого решения продолжается во исполнение закона», — заявили в украинском ведомстве.

Там уточнили, что сейчас идет процесс согласования механизмов, которые позволят использовать написание топонимов с применением латинского алфавита в научных трудах, при изготовлении карт и на дорожных знаках.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что регионы, которые находятся под контролем российской стороны, уже не принадлежат Украине, сообщил RT.

Европейский парламент ранее опубликовал карту, на которой Крым указали как территорию РФ. Однако позже в ЕП извинились и пообещали разместить «исправленную» версию.