Мир 01 июля 2023, 10:29 Украинские власти задумали принудительно эвакуировать детей из Харьковской области «Вести»: в Харьковской области проведут принудительную эвакуацию детей РИА «Новости»

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Власти Харьковской области намерены принудительную эвакуировать детей из пяти населенных пунктов региона. Об этом сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на главу областной администрации Олега Синегубова.

По его словам, детей и их родных вывезут из Волчанского района.

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«У нас уже есть обращение от городской военной администрации о принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов», — сказал Синегубов.

Глава администрации добавил, что эвакуированных планируют разместить в Харькове. Там для них подготовили 3,5 тысячи мест в общежитиях вузов. Также людей могут отправить и в другие районы области.

В начале июня украинские власти приняли решение провести принудительную эвакуацию в семи временно подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики. Вывезти собирались 239 детей из города Железное, поселков Нью-Йорк и Северное, сел Константиновка, Иванополье, Николаевка и Подольское.

Украинские военные насильно вывозили несовершеннолетних из Артемовска. Родителям потом их не возвращали, тем приходилось против воли ехать за своими детьми на Украину.