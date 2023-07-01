01 июля 2023, 10:29
Украинские власти задумали принудительно эвакуировать детей из Харьковской области
«Вести»: в Харьковской области проведут принудительную эвакуацию детей
Власти Харьковской области намерены принудительную эвакуировать детей из пяти населенных пунктов региона. Об этом сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на главу областной администрации Олега Синегубова.
По его словам, детей и их родных вывезут из Волчанского района.
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«У нас уже есть обращение от городской военной администрации о принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов», — сказал Синегубов.
Глава администрации добавил, что эвакуированных планируют разместить в Харькове. Там для них подготовили 3,5 тысячи мест в общежитиях вузов. Также людей могут отправить и в другие районы области.
В начале июня украинские власти приняли решение провести принудительную эвакуацию в семи временно подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики. Вывезти собирались 239 детей из города Железное, поселков Нью-Йорк и Северное, сел Константиновка, Иванополье, Николаевка и Подольское.
Украинские военные насильно вывозили несовершеннолетних из Артемовска. Родителям потом их не возвращали, тем приходилось против воли ехать за своими детьми на Украину.
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