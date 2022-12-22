Мир 22 декабря 2022, 08:47 Украинские власти ввели запрет на перевозку тел погибших военных Офицер НМ ЛНР Марочко: власти Украины пытаются скрыть реальные потери ВСУ РИА «Новости»

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Власти Украины начали прикладывать новые усилия, чтобы скрыть реальные потери ВСУ. Распоряжения об этом получили и войска, и гражданские структуры, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его данным, украинское руководство запретило перевозку тел погибших в светлое время суток. Маркировать груз тоже нельзя. Использовать для этого приказали гражданский автотранспорт с прицепом закрытого типа. Останавливаться при транспортировке можно только вдали от крупных населенных пунктов.

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Медработникам запретили распространять данные о численности и состоянии пациентов из числа военных. В больницах и моргах нельзя вести никакую фото- и видеосъемку. Сделать это можно после официального запроса и получения разрешения от силовых структур.

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Родственников погибших военнослужащих попутно предупреждают об ответственности за распространение данных, которые могут навредить ВСУ.