22 декабря 2022, 08:47
Украинские власти ввели запрет на перевозку тел погибших военных
Офицер НМ ЛНР Марочко: власти Украины пытаются скрыть реальные потери ВСУ
Власти Украины начали прикладывать новые усилия, чтобы скрыть реальные потери ВСУ. Распоряжения об этом получили и войска, и гражданские структуры, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его данным, украинское руководство запретило перевозку тел погибших в светлое время суток. Маркировать груз тоже нельзя. Использовать для этого приказали гражданский автотранспорт с прицепом закрытого типа. Останавливаться при транспортировке можно только вдали от крупных населенных пунктов.
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Медработникам запретили распространять данные о численности и состоянии пациентов из числа военных. В больницах и моргах нельзя вести никакую фото- и видеосъемку. Сделать это можно после официального запроса и получения разрешения от силовых структур.
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Родственников погибших военнослужащих попутно предупреждают об ответственности за распространение данных, которые могут навредить ВСУ.
ВСУ
Украина
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