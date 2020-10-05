Украинские власти визуализировали крушение самолета Ан-26 под Харьковом

Вооруженные силы Украины опубликовали видео, в котором показали схему полета самолета Ан-26. При этом в ведомстве отметили, что ролик не служит доказательством чьей-либо вины.

Тем не менее с помощью видео власти опровергают версию, что самолет Ан-26Ш, на борту которого находился сын командующего ВВС Украины, получил приоритет на посадку. Из-за этого якобы нарушилась очередность. Ролик был опубликован на странице ведомства в Facebook.

Ранее командующий военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов сообщил, что в самолете, который сел перед падением Ан-26, находился его сын, передает «Газета.ru». Поэтому появилась версия, что приоритет в посадке мог быть отдан другому борту.

Трагедия под Харьковом произошла вечером 25 сентября. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Выживший курсант рассказал об авиакатастрофе.