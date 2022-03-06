Все документы по ядерным разработкам, которые хранились в научных центрах в Киеве и Харькове, могли уничтожить или перевести в национальный университет во Львове, сообщил источник ТАСС. По его словам, крайне опасный проект «ядерная Украина» мог стать реальностью уже в ближайшей перспективе.

Решение уничтожить или перевести документы о ядерных разработках украинские власти приняли после боестолкновений в административных зданиях у Запорожской АЭС, пояснил собеседник агентства.

По его словам, руководство Украины решило уйти от обвинений о том, что «мирная ядерная программа» страны имеют оружейную составляющую.

«Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими диверсионно-разведывательными группами в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим», — сказал он.

Источник добавил, что негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группа украинских диверсантов пыталась устроить провокации на прилегающей к АЭС территории. Конашенков пояснил, что диверсанты открыли огонь по патрулю Росгвардии, но им дали отпор. Покидая здание учебно-тренировочного корпуса, диверсанты подожгли его.