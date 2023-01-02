Мир 02 января 2023, 23:19 Украинские власти уличили в попытках скрыть масштаб урона от артударов Экс-советник президента Украины Соскин: Киев скрывает масштабы урона от артударов России РИА «Новости»

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Украинские власти скрывают от жителей страны реальный масштаб урона, нанесенного хозяйственному комплексу российскими ракетными ударами. Об этом заявил экономист и экс-советник президента Украины Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Все от народа скрывается, <…> потому что, если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозяйственному комплексу, то к людям придет осознание, что фактически система функционировать не может», — сказал он.

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По словам Соскина, жители Украины не знают всей ситуации, чего нельзя сказать о россиянах. В России сведения не скрывают, поэтому военные знают, куда нужно бить.

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Удары по критической инфраструктуре Украины продолжаются с российской стороны с середины октября 2022 года. Они стали ответом на устроенный на Крымском мосту теракт. Власти России заявляли, что за взрывом стоят украинские спецслужбы.

В связи с обстрелами в разных областях Украины ежедневно объявляют воздушную тревогу. Днем 2 января сирену включили в Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях страны.