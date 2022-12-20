Мир 20 декабря 2022, 18:48 Украинские власти участвовали в отправке Саакашвили в Грузию Глава грузинской партии Кобахидзе: Украина участвовала в отправке Саакашвили на родину

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Киевский режим напрямую участвовал в спецоперации по отправке бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в беседе с местным телеканалом «Имеди».

Украинский президент Владимир Зеленский накануне в видеообращении призвал Грузию освободить Саакашвили из-за его состояния здоровья. Он предложил привезти политика на лечение на Украину, в Европу или в Соединенные Штаты.

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По словам Кобахидзе, прошение Зеленского связано с тем, что власти Украины принимали участие в отправке Саакашвили в Грузию. Представители киевского режима активно действуют для освобождения экс-президента, потому что «несут ответственность» за него, отметил глава партии.

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«Они отправили Саакашвили в Грузию и чувствуют эту ответственность. <…> Власти Украины напрямую участвовали в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию», — высказался Кобахидзе.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что украинские власти готовы принять на лечение Саакашвили. Он отметил, что страна предоставит ему безопасность.