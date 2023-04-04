Мир 04 апреля 2023, 09:00 Украинские власти сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29 Советник ВВС Украины Игнат заявил о наличии у ВСУ трех бригад истребителей МиГ-29 РИА «Новости»

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Украина имеет три бригады истребителей МиГ-29. Такое заявление в эфире телеканала «Киев» сделал советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады (примерно 72 самолета. — прим. ред.) таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две (бригады) Су-27 и три бригады МиГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели», — сказал он.

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По его словам, передача польскими властями боевых самолетов Украине должна стать «знаком для других, что надо делать второй и третий шаг». Игнат пояснил, что имеет в виду передачу новых авиационных платформ.

Представители президента Польши Марчина Пшидача сообщили о передаче ВСУ нескольких истребителей МиГ-29 накануне. Также в конце прошлого месяца Словакия отправила киевскому режиму четыре из 13 истребителей МиГ-29. Глава Минобороны страны Ярослав Надь дал обещание в ближайшее время передать остальные самолеты, уточнило РИА «Новости».