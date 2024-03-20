Мир 20 марта 2024, 18:33 Украинские власти сочли оскорбительной идею США о помощи в виде кредитов Politico: идея США о помощи Украине кредитами оскорбила офис Зеленского РИА «Новости»

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На Украине сочли оскорбительной идею Соединенных Штатов о помощи Украине в виде кредитов. Об этом изданию Politico сообщил источник, близкий к офису украинского лидера Владимира Зеленского.

Республиканцы предложили заем по той причине, что США находятся в сложной ситуации из-за огромного государственного долга, который превышает 31 триллион долларов. Однако офис Зеленского счел такой вариант неприемлемым и оскорбительным, особенно с учетом гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму.

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Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT прокомментировал понижение кредитного рейтинга Украины. Довести страну до дефолта — это политическое решение ЕС и США, отметил эксперт.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна расплатится с Соединенными Штатами российскими ресурсами в случае победы. Речь идет об алмазах, махах, нефти и газе.