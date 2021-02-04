Украинские власти решили продлить карантин до конца апреля

Правительство Украины продлит карантин в стране до конца апреля. Руководство страны не исключает, что ограничения и тогда не отменят. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата», — сказал Шмыгаль на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации. Мероприятие транслировали на YouTube-канале организации.

На Украине 8 января ввели строгий карантин. С 25 января до 28 февраля в стране действует режим ЧС и общий карантин. Власти еще не начали масштабную вакцинацию людей от коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз препарата Pfizer, а в первом полугодии — от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Офис главы Украинского государства Владимира Зеленского выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что прививочную кампанию в стране профинансируют из бюджета. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.