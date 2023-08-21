Мир 21 августа 2023, 05:26 Украинские власти решили эвакуировать жителей Харьковской области РИА «Новости»: власти Украины решили эвакуировать жителей Харьковской области РИА «Новости»

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Власти Украины планируют провести эвакуацию жителей Харьковской области. Они хотят вывезти людей из 68 населенных пунктов региона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы.

«Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (село Липцы — прим. ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — сказано в одной из бумаг.

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Как утонили журналисты, аналогичные распоряжения касаются Волчанской и Золочевской громад. Обе они находятся в Харьковской области.

Ранее об эвакуации жителей региона сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в период с 9 по 13 августа из Купянского района области вывезли 204 человека. Синегубов подчеркивал, что люди смогут рассчитывать на поддержку от «международных организаций».