Мир 26 апреля 2023, 16:58 Украинские власти решили эвакуировать жителей Черниговской и Сумской областей Полковник ВСУ Силкин заявил об эвакуации жителей сел Черниговской и Сумской областей РИА «Новости»

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Жителей эвакуировали из приграничных поселков Черниговской и Сумской областей Украины. Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Евгений Силкин, слова которого привело местное издание «Страна».

Силкин пояснил, что военнослужащие вместе с сотрудниками областных администраций эвакуируют все местное население.

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«Большинство <…> уже эвакуировано из тех населенных пунктов, приближенных к границе [в Сумской и Черниговской областях]», — отметил он.

Полковник обратил внимание, что пожилые люди отказываются покидать свои дома.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск.

Во вторник, 25 апреля, два взрыва прозвучали в подконтрольном Украине Запорожье. Их слышали в разных районах города.