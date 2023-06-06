Мир 06 июня 2023, 02:41 Украинские власти рассказали о плачевном состоянии бомбоубежищ в Киеве Украинский министр Камышин указал на плачевное состояние бомбоубежищ в Киеве РИА «Новости»

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Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин рассказал о проверке бомбоубежищ в Киеве. Специалисты осмотрели уже треть укрытий, которые находятся в плачевном состоянии, написал он в Telegram-канале.

«Навигация почти отсутствует. Из четырех пройденных укрытий только одно мы сумели открыть, и оно было с натяжкой пригодно для нахождения там горожан. Второе было открытое, но внутри загроможденное», — сообщил министр.

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По словам Камышина, еще два бомбоубежища открыть так и не смогли. Он подчеркнул, что у комиссии есть только 10 дней на проверку укрытий.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил мэру Киева Виталию Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ, которые обнаружили в столице страны. Журналисты спросили у главы киевского режима о том, как складывается ситуация с закрытыми бомбоубежищами в Киеве. На это он заявил, что последует незамедлительная реакция с намеком на мэра столицы Кличко, который когда-то профессионально занимался боксом.