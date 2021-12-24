Украинские власти продлили эмбарго на ввоз некоторых российских товаров

Правительство Украины решило продлить до 31 декабря следующего года эмбарго на ввоз в страну некоторых товаров из России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню», — цитирует документ «Утро.ру».

Отмечается, что этот документ разработан с целью обеспечения национальной безопасности государства в ответ на ввод РФ соответствующих торговых ограничений относительно Украины.