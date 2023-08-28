Мир 28 августа 2023, 21:52 Украинские власти признали продвижение российской армии под Купянском Министр обороны Резников Украины: российские военные продвинулись под Купянском РИА «Новости»

Читать 360tv в

В украинском министерстве обороны признали продвижение российских сил под Купянском. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников, сообщило местное издание «РБК Украина».

«Это логичный ход — отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. <…> Россияне вроде немного там продвигаются», — отметил украинский министр.

Реклама

Резников охарактеризовал ситуацию на этом направлении как «сложную, но контролируемую».

Ранее стало известно, что российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, разгромив при этом до роты ВСУ. За сутки вооруженные силы России отразили девять контратак противника на этом направлении.

В конце августа стало известно, что стороне Украины на Купянском направлении сражаются женщины. Скорее всего, они управляют беспилотниками. Об этом рассказал разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск.