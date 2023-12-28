Мир 28 декабря 2023, 23:06 Украинские власти принудительно эвакуировали из ДНР более 100 тысяч человек РИА «Новости»

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Власти Украины в принудительном порядке эвакуировали из подконтрольных ВСУ районов Донецкой Народной Республики более 100 тысяч человек. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского Министерства по вопросам реинтеграции.

Людей начали вывозить из региона с августа 2022 года. Среди принудительно эвакуированных числятся более 13,2 тысячи детей и свыше 4,8 тысячи людей-инвалидов.

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До этого сообщалось, что украинские власти вывезли из Харьковской и Запорожской областей, а также с территории ДНР 856 детей.

В СМИ ранее появилась информация о том, что в Сумской области эвакуировали жителей 19 населенных пунктов, расположенных в пятикилометровой приграничной зоне. На начало декабря количество вывезенных людей составило 3679 человек, среди них 679 детей.

Власти Украины начали принудительную эвакуацию населения Сумской области летом 2023 года. В июле об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.