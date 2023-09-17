Мир 17 сентября 2023, 22:59 Украинские власти пригрозили проблемами скрывшимся от мобилизации за границей Подоляк: у сбежавших от мобилизации украинцев возникнут проблемы при возвращении РИА «Новости»

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Украинцам, скрывшимся от мобилизации за рубежом, пообещали устроить юридические проблемы на родине. Киевские власти будут подавать в иностранные суды на мужчин, которые получили справку с помощью взятки, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Слова чиновника привел ТАСС.

«На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом», — заявил чиновник.

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При этом Подоляк добавил, что киевские власти не надеются на массовую экстрадицию беглецов, но пообещал устроить им юридические проблемы после возвращения. На Украине собираются составить реестры граждан, уехавших за границу на основании фиктивных справок.

«Если они сейчас не возвращаются, то, когда боевые действия закончатся, у них будут определенные юридические проблемы — будут выясняться основания, на которых они покинули страну», — сообщил чиновник.

На фоне больших потерь в ВСУ украинские власти усиливают мобилизацию. В начале сентября Минобороны страны выпустило приказ, позволяющий мобилизовывать ограниченно годных.

В обновленный реестр болезней, не считающихся основанием для признания негодным к службе, вошли клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови, кратковременные проявления расстройства психики, болезни эндокринной системы и другие.

В четверг, 14 сентября, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что правоохранительные органы потребуют от европейских стран экстрадиции всех украинцев.