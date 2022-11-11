11 ноября 2022, 09:27
Украинские власти предрекли победу России в случае отказа США помогать киевскому режиму
Замминистра экономики Качка: отказ США от помощи Украине приведет Россию к победе
Если США прекратят оказывать финансовую помощь киевскому режиму, это будет означать победу России. Такое мнение в интервью обозревателю газеты The Washington Post Джошу Рогину высказал замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка.
«Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России», — сказал он.
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Рогин поддержал мнение Качки, что без поддержки США, ЕС и Международного валютного фонда Украину ждут проблемы. По словам обозревателя, если так произойдет, то ВСУ не смогут воевать.
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Согласно опубликованному материалу, часть конгрессменов-республиканцев выступили за полное прекращение помощи Украине. Журналист добавил, что высокопоставленные сотрудники Конгресса и некоторые законодатели, в том числе представитель Республиканской партии Кевин Маккарти, обсуждали возможную корректировку финансовой помощи украинской стороне в случае получения большинства мест в сенате и палате представителей республиканцами.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября. По последним данным, Республиканская партия уже получила 211 мест в палате представителей, у демократов 209 мест. Для большинства необходимо как минимум 218 мет. Республиканцы в сенате получают 49 мест, их соперники — 48.
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