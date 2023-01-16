Мир 16 января 2023, 14:11 Украинские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным The Times: Украина доверила оборону Артемовска наемникам и непрофессиональным военным РИА «Новости»

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Власти Украины послали оборонять Артемовск непрофессиональных военных и иностранных наемников. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, киевский режим не пустил свои лучшие подразделения для защиты Артемовска. Власти Украины считают, что главные боевые действия начнутся весной.

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«Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев», — написала газета.

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Cейчас среди так называемых добровольцев в Артемовске, указали в статье, находятся наемники из Интернационального легиона. Это в основном американцы, европейцы и канадцы.

На Артемовское направление послали украинцев, у которых нет достаточного военного опыта. Газета заявила, что в боях около города участвовали водитель-дальнобойщик и изготовитель саун. Командующие позже решили отвести с позиций этих людей. Издание подчеркнуло, что в регион начали отправлять и более опытных бойцов.