Украинские власти оценили сроки бескровного возвращения Донбасса

Безопасное вхождение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины займет минимум 25 лет. Для этого должно смениться целое поколение, у которого уже «не будет того раздора в головах», который есть сейчас. Об этом заявил премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он пояснил, что даже если завтра в этих районах провести свободные выборы, все ополченцы сложат оружие, это все равно будет территория войны. Она останется в ментальности людей.

«Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти. <…> Поэтому это надолго в любом варианте и мы должны к этому готовиться», — привело слова украинского министра издание «Новое время».

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил пять сценариев по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса в состав Украины. По его словам, сам процесс будет состоять из четырех шагов: диалог с жителями регионов, поиск консенсуса об их статусе, принятие того, что процесс затянется на несколько лет. Финальным шагом должна стать реализация этой стратегии.

Сценарии о реинтеграции появились после того, как рабочая группа Украины договорилась о согласовании формулы Штайнмайера. Она предполагает взаимное прекращение ведения боевых действий, развод войск, закон об амнистии ополченцев, проведение местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству с последующим предоставлением обоим регионам особого статуса.

В начале декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате».

После четырехсторонней встречи с участием Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский начали двусторонние переговоры. Это была первая встреча лидеров соседних государств. До этого они общались только по телефону.

По итогам саммита Россия и Украина договорилась по вопросам транзита газа, по обмену удерживаемыми лицами по формуле всех на всех. После Зеленский заявил, что выступает за изменение некоторых пунктов Минских соглашений, а именно тех, которые касаются вопросов контроля над границами. Президент России Владимир Путин отметил, что сначала все же нужно провести выборы, а после переходить к обсуждению пункта о границах.

После саммита ситуация изменилась не сильно. В июле этого года заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак напомнил, что Киев должен внести в Конституцию нормы об особом статусе Донбасса. Но Владимир Зеленский ответил, что никто ничего не может требовать от Украины.