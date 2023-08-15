Мир 15 августа 2023, 21:12 Украинские власти отказались менять территории на членство в НАТО Подоляк: Украина не станет менять территории на членство в НАТО РИА «Новости»

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Украина не откажется от территорий ради членства в НАТО. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии… уничтожение международного права и обязательный перенос боевых действий на другие поколения», — написал украинский политик на своей странице.

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Подоляк посоветовал чиновникам НАТО ускорить поставки вооружения Украине, а не рассуждать об уступках России.

Ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО в Брюсселе Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать членом альянса в обмен на уступку части своих территорий России. По словам Йенсена, речь идет о ситуации, когда боевые действия закончатся и нужно будет обсуждать обеспечение дальнейшей безопасности Украины.