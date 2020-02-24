Украинские власти оставили бывших пленных без денег

Президент Украины Владимир Зеленский — трепло. Об этом заявил украинский журналист, руководитель ресурса «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. Такую характеристику Зеленский получил за то, что бывшим пленным до сих пор не выплатили обещанные компенсации.

«Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса», — написал Бутусов в Facebook. Речь идет о воевавших против республик Донбасса вчерашних пленных, которые вернулись на Украину в рамках обмена. Их героизм, отметил журналист, не подвергается сомнению.

По словам Бутусова, до сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию: им сулили по 100 тысяч гривен каждому. Вернувшиеся на Украину вчерашние узники остались без средств к существованию, посетовал журналист.

«Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто ради борьбы за свободу Украины остался нищим?» — задался вопросом Бутусов.

Журналист отметил, что негоже президенту забывать героев. Это все — человеческие судьбы, за которые страна должна быть ответственна.

«Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан. За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп», — добавил Бутусов.

Позже стало известно, что киевские власти пообещали выплатить по четыре тысячи долларов — это те самые 100 тысяч гривень — каждому освобожденному из плена гражданину Украины. Об этом сообщило министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.