Мир 08 декабря 2022, 20:45 Украинские власти обвинили в перебоях связи в Запорожской области Член совета ВГА Запорожья Рогов: Украина мешает работе связи в регионе Unsplash

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Украинские власти постоянно мешают работе связи в Запорожской области. Киевский режим не гнушается в том числе террористическими методами, заявил в разговоре с ТАСС член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского осуществляются попытки препятствовать работе связи: блокировка каналов, террористические акты», — сказал он.

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Антироссийские санкции вызвали проблемы с заменой, обновлением и перезапуском оборудования. В связи с этим от местных жителей поступает большое количество вызовов. Как подчеркнул Рогов, для бесперебойной работы связи необходимы мирные условия. По его словам, качественный перезапуск сети может занять три-четыре месяца.

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В начале ноября глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что в первую очередь в новых регионах России займутся развитием связи и доступа в интернет.

Тогда же ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в зону роуминга. Местные мобильные операторы стали достраивать свою инфраструктуру и присоединять ее к российской еще весной.