Украинские власти нашли замену российскому газу

Если в отопительный период газа на Украине не будет хватать, власти могут закупить его в Словакии. Сейчас голубого топлива в хранилищах достаточно. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — отметил замминистра.

Он уверил, что газ в случае дефицита зимой всегда можно купить в Словакии. Для этого, по словам Немчинова, у «Нафтогаза» есть достаточно денег и мощностей ГТС. По прогнозу заместителя министра, в конце зимы Украина сможет покупать газ по цене 26 тысяч гривен (около тысячи долларов) за тысячу кубометров.

Ранее Немчинов заявил, что сейчас Украина находится в состоянии «энергетической войны» с Россией. Он отметил, что РФ якобы делает все возможное, чтобы в стране еще больше ощутили проблемы с топливом.