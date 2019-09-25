Украинские власти намерены конфисковывать землю, купленную россиянами

По данным информагентства, украинский премьер Алексей Гончарук рассказал, что правительство надеется на открытие рынка земли с 1 октября следующего года. В свою очередь глава государства Владимир Зеленский обозначил, что земли смогут покупать лишь украинские компании и граждане Незалежной.

«В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров», — указал Высоцкий.

Он добавил, что будет проводиться постоянный мониторинг владельцев земли. При этом неясно, что именно предпримут киевские власти, если землю приобретут граждане других стран.