Украинские власти намерены конфисковывать землю, купленную россиянами
Замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Киев намерен конфисковывать землю, которую купили российские предприятия или граждане РФ. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, украинский премьер Алексей Гончарук рассказал, что правительство надеется на открытие рынка земли с 1 октября следующего года. В свою очередь глава государства Владимир Зеленский обозначил, что земли смогут покупать лишь украинские компании и граждане Незалежной.
«В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров», — указал Высоцкий.
Он добавил, что будет проводиться постоянный мониторинг владельцев земли. При этом неясно, что именно предпримут киевские власти, если землю приобретут граждане других стран.