Мир 13 сентября 2023, 04:22 Украинские власти начали агитировать женщин поступать на военную службу Ян Гагин: Киев запустил рекламную кампанию по призыву на службу женщин flickr.com

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Из-за высоких потерь в ходе контрнаступления украинская власть начала агитировать женщин поступать на военную службу и участвовать в боях. Об этом советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА «Новости».

Украинские власти пытаются компенсировать огромные потери личного состава в вооруженных силах страны, заявил Гагин. С этим связано недавнее решение призывать людей, которые раньше считались не годными к военной службе, в том числе инвалидов и граждан с психическими заболеваниями.

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Следующий этап — мобилизация женщин. По словам Гагина, на Украине уже запустили рекламную кампанию, агитирующую женщин поступать на военную службу.

«Это касается не только женщин, которые имеют военно-учетные специальности, такие как врачи, например, — это касается в принципе женщин. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — рассказал советник врио главы ДНР.

Еще один способ пополнить мобилизационный ресурс — добиваться высылки украинских беженцев из европейских стран.

Ранее стало известно, что жителя Сумской области, у которого нет глаза и кисти руки, признали годным к службе в ВСУ.

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