Украинские власти легализовали каннабис в медицинских целях. Они исключили из списка наркотических средств некоторые препараты на основе вещества. Это следует из-заявления, опубликованном на сайте правительства страны.

«Оборот психотропных веществ „Дронабинол“, „Набинол“ (синтетический канабиноид) и „Набиксимолс“ (стандартизованный экстракт каннабиса) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств», — говорится в тексте.

В четверг глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале написал, что вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен.

«Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решен не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы», — заявил он.

В конце марта в американском штате Нью-Йорк решили легализовать продажу марихуаны в немедицинских целях. Согласно предлагаемому закону, жителям старше 21 года моно хранить до 85 граммов каннабиса для личного употребления.