Мир 21 января 2024, 05:12 Украинские власти испугались заморозки конфликта Ермак: переход ВСУ к обороне приведет к заморозке конфликта РИА «Новости»

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Переход Украины к оборонительной стратегии приведет к заморозке конфликта, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Le Figaro. По словам чиновника, власти Киева такой сценарий не устраивает.

«Мы переживаем это с 2014 года. Мы никогда не примем замороженный конфликт с [президентом России] Владимиром Путиным», — заявил Ермак.

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Политик выразил уверенность, что единственное решение в данной ситуации — не останавливаться. При этом он признал сложную для Украины ситуацию на линии боевого соприкосновения. По словам Ермака, бойцы ВСУ уже не могут наступать из-за нехватки людей и вооружений. Правительство Украины совместно с Генштабом работают над новым законом о мобилизации и новой реалистичной военной стратегией, добавил глава ОП.

Ранее Ермак назвал успешным летнее контрнаступление ВСУ. Политик заявил испанской газете El Mundo, что с учетом поставленного Западом вооружения контрнаступление состоялось «довольно успешно».

В пятницу, 19 января, The Financial Times сообщила со ссылкой на неназванного западного чиновника, что ВСУ изменили тактику и перешли к «активной обороне» после провала контрнаступления.