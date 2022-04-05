На прошлой неделе украинские СМИ и политики распространили кадры «массового убийства» в городе Буча под Киевом. Украина, а следом за ней и Запад, обвинила Россию в военном преступлении. Россия категорически отвергла обвинения. Вот как появление фейков о Буче «360» прокомментировал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Киевский режим и, конечно, те, кто стоят за ним, — это службы, которые занимаются фейками, в том числе 72-й центр информационно-психологических операций, — «достойные» ученики тех же гитлеровцев, которые устраивали пост провокации начиная со Второй мировой войны, когда нападали на Польшу, и террористов с «белыми касками» и так далее. Конечно, все это не без помощи соответствующих учителей, которые тоже помогают вести информационную войну против России. Такие случаи уже были, с той же женщиной в роддоме Мариуполя, что было опровергнуто. И сейчас — Буча. Только через четыре дня после того, что произошло, выложили картинку с убитыми жителями этого города под Киевом.

Тут важно понять, что такие мероприятия, скорее всего, будут повторяться. Боевые действия Россия старается вести без ущерба мирному населению, соблюдая правила по отношению к военнопленным, это очевидно. Но здесь работают и нацбаты, и сам президент Украины, работают «по-грязному». То есть все, что можно придумать, спровоцировать, они делают. Это информационная война как составляющая конфликта. Как экономическая война, как санкции, потому что одно вытекает из другого.