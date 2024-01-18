Мир 18 января 2024, 05:53 Украинские власти арестовали более 150 морпехов ВСУ в Херсоне Более 150 морпехов ВСУ отказались форсировать в Днепр и попали в СИЗО в Херсоне РИА «Новости»

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Украинские власти арестовали более 150 морских пехотинцев ВСУ за отказ форсировать Днепр. Об этом рассказала РИА «Новости» супруга одного из задержанных военных.

Женщина отметила, что ее муж никогда не уклонялся от службы. В январе его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО за отказ переправиться по приказу командования на левый берег Днепра.

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«Боеприпасы не поставляются, нет продовольствия. Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», — заявила она.

Женщина призвала украинцев не молчать и помочь остановить такие «мясные» штурмы, а также освободить арестованных морпехов.

Ранее военкор, полковник запаса Геннадий Алехин предположил, что украинская армия готовится покинуть Харьков. Из города в сторону Киева потянулись колонны элитных автомобилей.

До этого российское Минобороны сообщило об уничтожении высокоточным ударом пункта временной дислокации иностранных наемников в Харькове. По данным ведомства, в результате удалось уничтожить более 60 наемников, здание оказалось полностью разрушено.