Украинские ведьмы объединятся с иностранными партнерами, чтобы провести шабаш в поддержку наркоманов и неонацистов. Колдуньи анонсировали ритуал жертвоприношения, откликнувшись на призыв советника президента Украины Владимира Зеленского, передал «Царьград».

Жуткий обряд задумали украинские ведьмы. Отборная нечисть Незалежной соберется где-то в горах 31 марта, в 29-й лунный день.

Приготовления к дню порчи и проклятий идут полным ходом. Для жертвоприношения уже заговариваются алтарные ножи. Кого принесут в жертву, не уточняется. Возможно, это будут иностранные коллеги, которых украинские ведьмы тоже пригласили на обряд. Вероятно, они прилетят на метле из какой-нибудь недружественной России страны.

Колдуньи рассчитывают, что Один, Тор и Перун помогут им устроить государственный переворот в РФ, чтобы никто не мог помешать наркоманам и неонацистам удерживать в заложниках весь украинский народ.

Ведьмы таким образом откликнулись на призыв советника украинского президента Алексея Арестовича, ранее поблагодарившего колдуний за их самоотверженность при защите бандеровцев в Чернобаевке.

Россияне уже предложили включить в план спецоперации деведьминизацию Украины.