Мир 04 августа 2023, 23:48 Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в тайнике фургона Бегущих из Украины уклонистов нашли в тайнике фургона при попытке уехать в Молдавию Ministry of Defense of Ukraine

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Четверо граждан Украины предприняли попытку выехать в Молдавию, чтобы уклониться от мобилизации. Мужчины прятались в тайнике фургона микроавтобуса, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.

«Микроавтобусу не хватило 300 метров до границы, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем „экипажем“, о котором пограничники узнали заранее», — указали в сообщении.

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Водитель пытался убедить пограничников в отсутствии груза, однако автомобиль все равно отправили на проверку. В итоге в тайнике обнаружили четырех мужчин. Каждый из украинцев за перевозку в Молдавию заплатил по четыре тысячи долларов.

Военкоматы Черниговской области подали в полицию более 20 тысяч заявлений о розыске уклонистов от мобилизации. По данным местных властей, количество уклонистов в Черниговской области почти совпало с числом мобилизованных.