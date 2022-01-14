Украинские телеканалы обвинили в избытке русских фильмов и программ на Новый год

Большое количество русскоязычного контента предложили зрителям украинские телеканалы 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года. Такие результаты дал мониторинг, проведенный Национальным советом страны по телевидение и радиовещанию. В ведомстве пообещали отреагировать на действия телеканалов, сообщило агентство «Укринформ».

«Общество пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, до сих пор считающее, что советщина до сих пор в голове у зрителей», — сказал глава нацсовета Ольга Герасимьюк.

В свою очередь. член нацсовета Максим Оноприенко отметил, что количество русскоязычного контента возмутило не только регулятора, но и обычных зрителей. По его словам, «столько недовольства и жалоб» в нацсовете не получали никогда.

Оноприенко подчеркнул, что совет в курсе, какие именно каналы стали нарушителями, но пока не готовы озвучить их названия. Тем не менее, к ним будут применены предусмотренные законодательством «мероприятия».

«Наличие такого количества русскоязычного контента 31-го и 1-го числа действительно неприемлемо. И тут наверняка вопрос, зачем все это было? И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться „скармливать“ им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент», — сказал Оноприенко

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в апреле 2019 года. Также на украинском ТВ и радио существуют квоты, регулирующие и ограничивающие использование русского языка в эфире.