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    14 января 2022, 01:40

    Украинские телеканалы обвинили в избытке русских фильмов и программ на Новый год

    Нацсовет по ТВ Украины пообещал наказать телеканалы за обилие русскоязычного контента на Новый год

    Алексей Иванчин

    Большое количество русскоязычного контента предложили зрителям украинские телеканалы 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года. Такие результаты дал мониторинг, проведенный Национальным советом страны по телевидение и радиовещанию. В ведомстве пообещали отреагировать на действия телеканалов, сообщило агентство «Укринформ».

    «Общество пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, до сих пор считающее, что советщина до сих пор в голове у зрителей», — сказал глава нацсовета Ольга Герасимьюк.

    В свою очередь. член нацсовета Максим Оноприенко отметил, что количество русскоязычного контента возмутило не только регулятора, но и обычных зрителей. По его словам, «столько недовольства и жалоб» в нацсовете не получали никогда.

    Оноприенко подчеркнул, что совет в курсе, какие именно каналы стали нарушителями, но пока не готовы озвучить их названия. Тем не менее, к ним будут применены предусмотренные законодательством «мероприятия».

    «Наличие такого количества русскоязычного контента 31-го и 1-го числа действительно неприемлемо. И тут наверняка вопрос, зачем все это было? И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться „скармливать“ им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент», — сказал Оноприенко

    Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в апреле 2019 года. Также на украинском ТВ и радио существуют квоты, регулирующие и ограничивающие использование русского языка в эфире.